Amnesty International, avertisment de calatorie in SUA: Aceasta tara nu apara in mod adecvat dreptul oamenilor la siguranta

Amnesty explica avertismentul prin faptul ca "violentele armate scapate de sub control au devenit atat de raspandite in SUA, incat echivaleaza cu o criza a drepturilor omului", transmite dpa.Avertismentul AI este inspirat de avertismentele de calatorie emise de Departamentul de Stat al SUA pentru cetatenii americani din strainatate si le cere tuturor celor care merg in Statele Unite sa fie "extravigilenti permanent si sa aiba in vedere omniprezenta armelor de foc in randul populatiei".Organizatia le recomanda calatorilor sa evite locurile unde se aduna de obicei un numar mare de oameni, mai ales evenimentele culturale, lacasurile de cult, scolile si centrele comerciale.AI critica totodata guvernul SUA pentru ca "nu doreste sa asigure protectie impotriva violentelor cu arme de foc", cu toate ca legislatia internationala privind drepturile omului il obliga sa adopte masuri pentru reglementarea accesului la arme de foc in scopul protejarii drepturilor cetatenilor. 31 de oameni au murit in doua atacuri armate produse la sfarsitul saptamanii trecute la El Paso, statul Texas, si Dayton, in Ohio.Ernest Coverson, directorul campaniei Stop violentei armate initiate de Amnesty International SUA, a subliniat intr-un comunicat care insoteste avertismentul ca persoanele care viziteaza SUA trebuie sa fie vigilente pentru ca "aceasta tara nu apara in mod adecvat dreptul oamenilor la siguranta, indiferent cine sunt".