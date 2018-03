Ghiozdane transparente - o solutie in SUA ca sa nu mai existe atacuri armate in scoli

well we already have clear backpacks at our school - a boy still managed to bring a knife and bullets so yeah. If they want to commit a crime, THEY WILL FIND A WAY. This is not always effective just saying. https://t.co/PLJa489NZd - therealkenidrawoods (@KenidraRWoods_) March 22, 2018

Clear backpacks don't do anything except make us look stupid. We want to be safe, not uncomfortable. The only thing that can really have an impact on our safety is gun control - Carly Novell (@car_nove) March 21, 2018

Aceasta masura este una de securitate, iar elevii vor primi rucsacurile gratuit. Totusi, copiii spun ca decizia nu este suficienta, pentru ca nu abordeaza problema armelor de foc.Pe langa introducerea ghiozdanelor transparente, vor fi amplasate detectoare de metal, ca cele din aeroporturi, prin care vor fi obligate sa treaca toate persoanele care vor sa intre in liceu."Vom putea pune un paznic la fiecare poarta din scoala, in timpul cursurilor, dar vom asigura paza si pentru activitatile desfasurate dupa orele de curs", a spus supraveghetorul scolilor publice din districtul Broward, Robert W. Runcie."Vom implementa un program pentru a dota elevii cu ghiozdane transparente, dupa vacanta de primavara. De asemenea, vom trece fiecare elev sau vizitator prin detectoarele de metal, ca cele care pot fi observate in aeroporturi", a adaugat Runcie.Totusi, studentii au criticat aceste masuri pe Twitter, transmite BBC Ei acuza ca masura nu este suficienta pentru a preveni alte atacuri armate care ar putea avea loc pe viitor.De la atacul armat din februarie , cand Nicolas Cruz a impuscat mortal 17 persoane intr-un liceu din Florida, studentii au facut apel, de mai multe ori, pentru masuri concrete impotriva armelor de foc.De exemplu, in aceasta luna, zeci de mii de elevi americani si-au intrerupt orele pentru a-i cere presedintelui Donald Trump masuri concrete privind controlul armelor.