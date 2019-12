Impuscaturi la baza americana Pensacola, la doua zile dupa atacul armat de la Pearl Harbor

Ziare.

"Atacatorul a murit. A fost confirmata inca o moarte. Un numar necunoscut de persoane ranite a fost trasferat la spitale", a anuntat Marina americana (US Navy)."Biroul serifului comitatului Escambia poate confirma ca nu mai exista niciun atacator in actiune in baza aeronavala Pensacola. Moartea atacatorului este confirmata", au anuntat autoritatile pe Facebook.Potrivit unui bilant difuzat de postul local al ABC, cinci persoane au fost ranite.Potrivit The Associated Press, care citeaza presa locala, zece persoane au fost conduse la spitale din zona.Acest atac armat intervine la doua zile dupa ce un marinar american a ucis doua persoane prin impuscare si a ranit o a treia, pe santierul naval al bazei militare Pearl Harbor, in Hawaii, inainte sa se sinucida.Mai multe baze militare americane au fost indoliate in ultimii ani, in urma unor atacuri ale unor militari.