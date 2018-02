La un liceu din Texas, profesorii poarta deja arme. Elevii sustin ca se simt protejati

Ziare.

La intrarea in liceul din Callisburg, semnele ii avertizeaza pe vizitatori ca unii membri ai personalului sunt inarmati si "", informeaza CNN "Vom face tot ce este necesar pentru a ne proteja copiii si personalul.", declara Steve Clugston, administratorul liceului.In urma cu patru ani, liceul din Callisburg a inceput un program pentru protectia elevilor si a profesorilor. Mai multi voluntari din randul angajatilor scolii, inclusiv profesori, au dreptul sa aiba arme de foc asupra lor in interiorul scolii. O data pe an, acestia participa la simularea unui atac armat, pentru a stii cum sa reactioneze."Incercam sa ii antrenam si sa ii echipam cat mai bine pe profesori pentru a putea sa-i protejeze pe elevi", a mai spus Clugston, care a precizat ca "are incredere ca echipa este gata oricand sa intervina pentru a-i apara".Administratorul liceului mai spune ca este nevoie de aceasta dotare a unei parti din personal cu arme deoarece politistilor din zona le-ar lua cateva minute sa intervina in cazul unui atac armat.La randul lor, elevii spun ca nu se tem de profesorii inarmati. "Nu ma simt in pericol daca stiu ca au arme. Sunt convins ca daca ne-ar ataca cineva, ei sunt capabili sa ne apere, asa ca ma simt foarte protejat", sustine unul dintre elevi.In prezent, din cele peste 1000 de scoli publice din Texas, 170 le permit profesorilor si administratorilor sa poarte arme asupra lor in timpul orelor de curs, insa ii obliga sa nu le tina la vedere.Administratia de la Washington a sugerat, vineri, ca Executivul american ar putea avea banii necesari pentru a finanta pregatirea si dotarea cu arme a unui milion de profesori din Statele Unite.Miercuri, Trump a declarat ca inarmarea profesorilor "ar putea opri atacurile foarte repede". A doua zi, presedintele american a scris pe Twitter ca "20% dintre profesori ar putea raspunde imediat atacurilor daca un nebun vine la o scoala cu intentii rele. Profesori cu o pregatire extraordinara ar putea fi o piedica excelenta pentru lasii care fac astfel de lucruri".Intr-o intalnire cu oficiali statali si regionali, Donald Trump a vorbit si despre oferirea unor bonusuri pentru unii profesori. "10,20, 40% dintre profesori ar putea sa fie calificati pentru asa ceva, mai ales cei retrasi dintr-o cariera militara. Vreau ca scolile sa fie protejate exact asa cum sunt si bancile", a spus Trump