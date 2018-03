Mari proteste in Statele Unite: Oamenii cer restrictionarea armelor de foc

Ziare.

La Washington, protestul a fost organizat de elevii de la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, statul Florida, unde au fost ucisi 17 oameni luna trecuta. Si in alte mari orase, de la Boston la Los Angeles, tinerii s-au declarat revoltati de violenta din scoli.O manifestatie la care au participat zeci de mii de persoane a avut loc chiar la Parkland, relateaza cotidianul Miami Herald, citat de DPA. Protestatarii au defilat si la Atlanta, Baltimore, Chicago, Miami, Minneapolis, New York, San Diego si St. Louis. Organizatorii au afirmat ca lista protestelor in SUA si in strainatate cuprinde peste 800 de manifestatii, inclusiv la Londra, la Stockholm si in Mauritius.Unul dintre tinerii care au vorbit multimii adunate in fata Capitoliului din Washington a declarat ca generatia sa va vota anul acesta, la alegerile partiale pentru Congresul SUA, impotriva politicienilor care sustin un regim permisiv al armelor. "Vom face din asta un subiect electoral", a declarat David Hogg, unul din supravietuitorii atacului din Parkland.In multimea de pe Pennsylvania Avenue din Washington - unde se gaseste Casa Alba - au putut fi vazute pancarte cu mesajele "Carti, nu gloante" si "Scoala este pentru invatat, nu pentru incuiat".Printre cerintele protestatarilor au fost impunerea varstei minime de 21 de ani pentru cumpararea de arme, alcatuirea unei baze de date cu armele vandute, impunerea unor verificari ale antecedentelor cumparatorilor si modificarea legislatiei privind confidentialitatea, astfel incat serviciile medicale din domeniul sanatatii mintale sa poata comunica autoritatilor detalii despre pacientii potential periculosi.Au participat sau au donat bani pentru miscarea impotriva armelor si vedete: Paul McCartney, la New York; George Clooney, la Washington; Demi Lovato si Ariana Grande.In unele orase au avut loc si contramanifestatii, cu mesaje cum ar fi "Armele nu ucid oameni. Oamenii ucid oameni".Din partea Casei Albe, Lindsay Walters, adjuncta a secretarului pentru presa, a declarat ca "siguranta copiilor este o prioritate maxima pentru presedinte" si ca administratia apreciaza "numerosii tineri americani curajosi" care isi exercita dreptul la libera exprimare. Potrivit agentiei EFE, presedintele Donald Trump plecase cu o zi inainte in Florida, la clubul sau Mar a Lago.