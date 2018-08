Masacru in timpul unui turneu de jocuri video din SUA: focuri de arma intr-o sala plina cu adolescenti

WATCH: @NBCNews Special Report: Sheriff's office gives update on deadly mass shooting at Jacksonville, Florida, video gaming event. pic.twitter.com/9e6LRJUMJD - NBC News (@NBCNews) August 26, 2018

We are finding many people hiding in locked areas at The Landing. We ask you to stay calm, stay where you are hiding. SWAT is doing a methodical search inside The Landing. We will get to you. Please don't come running out. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT - Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 26, 2018

you can actually see the laser pointing to the red guy's shirt so



the chances of him being dead right now are pretty high#TheLandingMassShooting pic.twitter.com/G1jwbYmoKZ - Raineditor (@Marc0sR0mao) August 26, 2018

"Impuscaturi in masa in (complexul) Jacksonville Landing. Pastrati distanta. Zona nu este sigura", a transmis biroul serifului local pe Twitter, informeaza CNN Mai multe persoane si-au pierdut viata sau au fost ranite, anunta politistii, iar un atacator este si el mort, iar acum se verifica metru cu metru intregul complex, care era plin de tineri in momentul atacului. Un martor ocular a declarat pentru LA Times ca atacatorul este chiar un jucator inscris in turneu, care a pierdut si s-a enervat atat de tare incat a inceput sa-i impuste pe ceilalti concurenti. Acesta a tras in cel putin cinci persoane, dupa care s-a sinucis. Patru dintre acestea ar fi murit."Descoperim multi oameni baricadati in diverse zone din complexul The Landing. Va rugam sa va pastrati calmul, ramaneti acolo unde sunteti ascunsi. Trupele SWAT fac o cautare metodica. Vom veni noi la voi. Va rugam sa nu fugiti afara", informeaza politistii din Jacksonville pe Twitter Impuscaturile au avut loc in timpul unui turneu de jocuri video, intr-un local din complexul Jacksonville Landing.Momentul a fost surprins pe o inregistrare de la fata locului a desfasurarii unui meci virtual de Madden NFL 19.Alte imagini de la fata locului sugereaza ca atacatorul ar fi folosit o arma cu sistem de ochire cu laser.V.D.