Trump sugereaza ca ar avea banii necesari pentru a da arme unui milion profesori

Ziare.

com

Afirmatiile vin in contextul in care presedintele Donald Trump a declarat ca profesorii ar trebui inarmati, ca raspuns la atacul din Florida, si ca aceasta ar fi "o mare piedica" pentru atacatori, informeaza The Guardian Intrebat daca este util ca profesorii sa poarte arme pentru a-si proteja elevii de atacatori, Raj Shah, secretarul adjunct de presa al Casei Albe, a declarat ca atunci "cand ai de-a face cu o situatie ingrozitoare, ceea ce poti considera util sau inutil se schimba".Intr-o intalnire cu oficiali statali si regionali, Donald Trump a vorbit despre oferirea unor bonusuri pentru unii profesori, cei "care sunt foarte bine pregatiti, oameni care inteleg armele".Trump a sugerat ca s-ar putea acorda bonusuri profesorilor inarmati si cu o pregatire in spate, specificand ca "10,20, 40% dintre profesori ar putea sa fie calificati pentru asa ceva, mai ales cei retrasi dintr-o cariera militara. Vreau ca scolile sa fie protejate exact asa cum sunt si bancile", a spus el.In cadrul conferintei de presa, lui Shah i s-a spus ca daca 40% dintre profesorii americani ar primi un bonus de 1.000 de dolari, ar insemna ca s-ar cheltui un miliard de dolari. "Chiar credeti ca ar fi prea mult pentru siguranta scolilor?", a raspuns Shah.In urma cu cateva zile, presedintele american a criticat exercitiile din scoli prin care elevii erau pregatiti pentru atacuri, care au devenit standard in ultimii ani in scolile americane."Simularile de atacuri armate sunt un lucru foarte negativ... O sa fiu sincer. Daca eu as fi un copil de 10 ani si mi s-ar spune ca urmeaza sa facem o simulare de atac armat, as intreba ce e asta si mi s-ar spune ca s-ar putea sa vina cineva si sa inceapa sa traga in tine. Cred ca e un lucru foarte negativ. Nu imi place. As prefera sa avem protectie mai severa la scoli", spunea Trump.Shah a afirmat insa ca Trump a criticat denumirea exercitiilor, nu exercitiile in sine si ca ar dori sa se numeasca exercitii pentru siguranta.El a confirmat ca Donald Trump ia in considerare sustinerea maririi pana la 21 de ani a limitei de varsta la care se poate cumpara o arma de asalt, dar nu este de acord cu interzicerea armelor de asalt in totalitate. Elevii de la liceul din Florida unde a avut loc atacul au cerut exact aceasta restrictie.Miercuri, Trump a declarat ca inarmarea profesorilor "ar putea opri atacurile foarte repede". A dou zi, presedintele american a scris pe Twitter ca "20% dintre profesori, multi, ar putea raspunde imediat atacurilor daca un nebun vine la o scoala cu intentii rele. Profesori cu o pregatire extraordinara ar putea fi o piedica excelenta pentru lasii care fac astfel de lucruri".