Un elev din California care a amenintat ca-si va ataca scoala avea pusti de asalt in casa

La domiciliul adolescentului din periferia orasului Los Angeles, politistii au gasit doua pusti de asalt de acelasi tip cu cea folosita in atacul din Florida, doua arme de mana si incarcatoare cu 90 de gloante. Tanarul a fost arestat, a anuntat AFP.Fratele mai mare al elevului, cunoscut din cauza unor motive disciplinare, a declarat ca el este proprietarul armelor, insa nu a putut sa prezinte documente care sa demonstreze ca ii apartin. Si el a fost arestat.Miercuri, presedintele Trump a propus ca profesorii sa poarte arme, ca masura de prevenire a masacrelor din scoli. Presedintele american a facut aceasta sugestie la Casa Alba, in timpul unei intalniri pe care a avut-o cu elevii care au supravietuit atacului armat din Florida si cu parintii unor copii care si-au pierdut viata in masacru.Trump a promis ca Administratia sa va modifica legislatia, pentru inasprirea regulilor privind achizitionarea unei arme, relateaza Reuters. "", a spus Trump, care a recunoscut ca ideea este controversata.Nikolas Cruz, autorul atacului de la liceul din Florida, a fost acuzat de crima cu premeditare. Avocatul din oficiu desemnat sa il apere a declarat ca acesta isi va recunoaste vina in speranta ca procurorii nu vor cere pedeapsa capitala pentru el.La scurt timp dupa atac, presedintele Trump a acuzat lipsa de actiune a FBI, in contextul in care agentia a primit mai multe informatii despre Nikolas Cruz, dar nu a facut nimic in privinta asta.Justin Bieber, Lady Gaga, Cher, Jennifer Lopez, Kim Kardashian si alte celebritati au luat pozitie dupa atacul din Parkland pentru a solicita un control mai strict al armelor de foc.George Clooney, Oprah Winfrey si Steven Spielberg au anuntat, marti, ca vor dona cate 500.000 de dolari pentru organizarea evenimentului "Mars pentru vietile noastre" din 24 martie de la Washington care isi propune sa ii determine pe politicienii americani sa impuna un control mai strict asupra vanzarii si folosirii armelor de foc in Statele Unite.