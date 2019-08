Un sfarsit de saptamana al groazei in SUA

Statele Unite au nevoie de legi mai stricte privind armele

El Paso, Texas: cel putin 20 de morti . Dayton, Ohio: cel putin 9 morti A fost unul dintre cele mai sangeroase weekenduri din istoria recenta a Statelor Unite. In decurs de 14 ore, 29 de persoane au fost ucise in doua atacuri armate. In duminica anterioara, au fost impuscate alte trei persoane la Gilroy in California . Astfel, s-a ajuns la 32 de victime ale atacurilor armate intr-o singura saptamana.Presedintele SUA, Donald Trump, a transmis pe Twitter ca "gandurile si rugaciunile" sale sunt alaturi de victime si de familiile lor. A devenit un fel de reflex al politicienilor americani sa le transmita celor indurerati "thoughts and prayers" dupa fiecare atac armat. Mesajul nu prea ajuta pe nimeni.Poate ca ar fi mai bine daca presedintele s-ar gandi mai mult la manifestul pe care l-a gasit politia din El Paso online , scris probabil de atacatorul in varsta de 21 de ani. Autorul textului isi exprima ura impotriva imigrantilor si vorbeste despre o "invazie hispanica in Texas".Si presedintele Trump a recurs la termenul "invazie" cand s-a referit la imigrantii din America Centrala, care solicita azil in SUA. Seful Casei Albe nu face un secret din atitudinea sa fata de acesti imigranti, e clar ca nu-i vrea in tara pe care o conduce. In plus, Trump le-a transmis unor membri ai Congresului de origine straina ca i-ar trimite acolo de unde au venit . Prin declaratii de acest fel, ura si xenofobia exprimate public par acceptabile.Daca se ajunge la violenta pe baza acestor sentimente, asa cum s-a intamplat la El Paso, presedintele nu poate sa se dezica de orice responsabilitate.Gandurile si rugaciunile pe care le invoca din nou politicienii americani dupa atacturile de la El Paso si Dayton sunt un mod de a evita masurile concrete. SUA ar avea nevoie de o legislatie mai stricta privind armele. Atacatorul de la Dayton a pornit cu o pusca si multe incarcatoare suplimentare, care pot fi cumparate fara nicio problema la asa-numitele "gun shows" in SUA, niste targuri de arme accesibile publicului larg.Daca Politia nu ar fi sosit la mai putin de un minut dupa ce atacatorul a deschis focul, el ar fi putut sa omoare sute de persoane.Dupa fiecare incident de acest fel, se aud multe voci care cer introducerea permisului de port-arma in SUA, efectuarea unor asa-numite "background checks" inainte ca o persoana sa poata achizitiona o arma si alte legi mai stricte care sa limiteze accesul la arme.Asa a fost in 2012, dupa uciderea a 20 de copii de 6 si 7 ani si a sase adulti la scoala primara Sandy Hook din statul Connecticut. Asa a fost dupa masacrul de la Las Vegas in urma cu doi ani, cand au fost impuscati 58 de oameni la un concert, sau dupa amocul de la liceul Marjorie Stoneman Douglas din Parkland, Florida, de Ziua Sfantului Valentin in 2018, soldat cu 17 elevi si profesori morti. Dupa aceasta tragedie, adolescentii din Parkland au initiat o miscare de protest. Zeci de mii de persoane au participat la demonstratia intitulata "March for Our Lives" la Washington.Dar, motiv pentru care vocile critice nu se pot impune.Guvernatorul republican al Texasului nu a vorbit despre legislatia armelor dupa masacrul de la El Paso, ci a spus ca atacatorul a fost, probabil, bolnav psihic (desi nu exista dovezi in acest sens) si ca e nevoie de un sistem mai bun pentru ingrijirea si identificarea persoanelor care sufera de tulburari psihice.Persoane cu boli psihice exista insa si in alte tari, unde nu sunt impuscati si ucisi atatia oameni nevinovati in spatiul public ca in SUA.Atata timp cat politicienii americani nu se dezic, in sfarsit, de National Rifle Association (NRA) si alti lobbyisti puternici ai industriei armelor pentru a introduce legi mai stricte, violenta armata va continua sa faca ravagii zi de zi.