Un barbat a vrut sa atace cu un cutit politisti din Nisa: Va voi omori!

La o zi dupa un alt atac

Ziare.

com

Politistii municipali au constatat, la fata locului, in noaptea de duminica spre luni, ca barbatul, in varsta de 29 de ani, difuza versete din Coran la difuzorul telefonului.Barbatul, care a fost retinut rapid de fortele de ordine luni, a incercat sa ia un cutter pe care-l avea la spate, pentru a ataca politisti. Insa acestia din urma l-au imobilizat rapid."Voi sunteti cu totii necredinciosi, va voi omori", a urlat el, dupa care i-a scuipat.Barbatul avea un nivel de alcoolemie de 0,64 miligrame pe litrul de aer respirat.Suspectul, cunoscut politiei, nu figureaza in fisierele serviciilor de informatii antiteroriste.Acest atac a avut loc la o zi dupa ce o femeie a agresat doua persoane cu un cutter, la Seyne-sur-Mer, in Var.Tanara, care a agresat duminica doua persoane cu un cutter intr-un supermarket, a fost gasita responsabila de faptele sale de catre un expert psihiatru, a anuntat luni parchetul din Toulon.Ea urmeaza sa fie prezentata in fata justitiei marti, potrivit parchetului, "in cadrul deschiderii unei proceduri judiciare cu privire la tentativa de omor".Aceasta clienta obisnuita a magazinului Leclerc, complet imbracata in negru, a atacat alt client care astepta la casa supermarketului si o casiera care a incercat sa se interpuna, strigand "Allah Akbar" (Allah e mare).Agresoarea "intampina dificultati in a explica trecerea la fapta. Ea a spus ca era nefericita in viata", a declarat aceeasi sursa, amintind ca ea nu este cunoscuta ca autoare a unor fapte cu violenta sau radicalizare.In urma cu aproape 2 ani, pe 15 iulie, aproape 90 de oameni au fost ucisi si sute raniti la Nisa, dupa ce un barbat a intrat cu camionul in multime si apoi a inceput sa traga la intamplare in multimea adunata sa vada artificiile de Ziua Nationala a Frantei.