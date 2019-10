Atac armat intr-un oras din Germania soldat cu doi morti (Video)

#BREAKING: Shooting attack outside a synagogue update: A Video of the gunman. #Hallepic.twitter.com/fA6e3q5Mhg - Shark NewsWires (@SharkNewsWires) October 9, 2019

"Doua persoane au fost ucise la Halle, potrivit primelor constatari. Au fost trase mai multe focuri de arma. Presupusii autori au fugit cu un vehicul", a anuntat politia pe Twitter, cerand "locitorilor sa ramana acasa".Intregul cartier a fost izolat, iar Gara Centrala de la Halle, in landul Saxonia-Anhalt, a fost inchisa.Ulterior, o persoana a fost arestata, relateaza Associated Press.Politia nu ofera vreo informatie despre persoana arestata si anunta ca este pe cale "sa stabilizeze situatia".In imagini de la locul atacului, un corp zace pe strada in spatele unui cordon de securitate al Politiei.Politia nu a facut alte precizari, dar a anuntat ca ofiteri urmareau suspecti in oras.Fortele de ordine nu au oferit informatii despre tinta atacului, despre care presa publica informatii contradictorii.Potrivit ziarelor Bild si Mitteldeutsche Zeitung, atacul a avut loc in apropierea unei sinagogi. Miercuri, evreiii sarbatoresc Yom Kippur.Un barbat a declarat la postul de televiziune N-TV ca se afla intr-o saormerie si a vazut un barbat cu o casca si haina militara, despre care afirma ca a tras focuri de arma catre restaurant.Politia a anuntat ca s-au tras focuri de arma si la Landsberg, la aproximativ 15 kilometri de Halle.Era neclar daca acest din urma incident are legatura cu atacul de la Halle.Gara din Halle, un oras cu 240.000 de locuitori, a fost inchisa ca masura de precautie pe timpul operatiunii Politiei.O inregistrare video difuzata de un post german de televiziune pare sa surprinda un barbat care poarta o casca si o haina kaki tragand focuri de arma, relateaza AP.In aceasta iregistrare, difuzata miercuri de postul public regional MDR, barbatul iese dintr-o masina si trage patru focuri de arma din spatele vehiculului, cu o pusca lunga.Este neclar in ce trage.