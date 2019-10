Pericol mortal pentru evrei in Germania

Crima a fost transmisa live pe o platforma video

Nu numai islamistii sunt antisemiti

Peste 70 de credinciosi evrei s-au adunat intr-o sinagoga din orasul Halle, in Germania de Est, pentru a se ruga si a canta impreuna cu ocazia sarbatorii Yom Kippur. Doar usa rezistenta a lacasului de cult l-a impiedicat pe un barbat german inarmat cu grenade si o pusca sa patrunda in sinagoga si sa lase in urma o baie de sange.Toate acestea s-au petrecut pe 9 octombrie 2019. La 80 de ani dupa inceputul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, in timpul caruia au fost ucisi mai mult de sase milioane de evrei de catre germani, evreii au din nou motive de a se teme pentru propria viata, daca isi marturisesc credinta religioasa in Germania, daca merg la sinagoga.Ce spune atacul despre Germania? Si ce semnificatie are faptul ca atentatorul de 27 de ani si-a filmat crima si a transmis-o live pe Internet pe un site pentru jocuri video?El s-a pus in scena ca atentatorul din Christchurch in Noua Zeelanda si a declarat, inainte de a deschide focul, in limba engleza, adresandu-se unui public international: "The root of all problems are the Jews."Suferinta nu poate si nu are voie sa fie relativizata. Din acest motiv, compasiunea noastra se indreapta in primul rand spre familiile celor doua victime ucise cu brutalitate de atacatorul aflat in retragere - un barbat si o femeie.Dar nu avem voie sa ignoram ca in ziua de miercuri, 9 octombrie, s-a ajuns aproape la un masacru impotriva unor evrei in Germania.Crima de la Halle dovedeste ca antisemitismul mortal din aceasta tara nu exista numai in cercurile teroristilor islamisti. Cine sustine asa ceva minte si ignora realitatea.Aceasta crima arata ca protectia unor institutii si lacase de cult iudaice in Germania e in continuare o problema de viata si de moarte - chiar si la aproape 75 de ani de la sfarsitul terorii naziste.Faptul ca sinagoga nu a fost pazita de politie in ziua de Yom Kippur ridica o serie de intrebari.In plus, crima de la Halle demonstreaza ca trebuie luat in serios si urmarit in mod consecvent chiar si cel mai mic indiciu in legatura cu fapte care ar putea fi motivate de antisemitism.Printre acestea se numara si arderea drapelului Israelului sau insultele la adresa unui credincios evreu care poarta kipa in spatiul public.Nu avem voie sa banalizam antisemitismul. Nu exista "un pic" de ura impotriva evreilor - nicaieri. Si cu atat mai putin in Germania.