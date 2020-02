Ura din inima Germaniei

Teren fertil pentru ucigasi in mijlocul societatii

Ura si nebunia de pe Internet aduc moartea

Ziare.

com

Acum s-a intamplat, deci, la Hanau. Pentru a treia oara in decurs de cateva luni, in Germania s-au impus ura si nebunia.In iunie 2019, politicianul conservator Walter Lubcke a fost ucis in fata propriei sale case, din cauza angajamentului sau pentru refugiati. La Halle, in luna octombrie a anului trecut, doar usa stabila a unei sinagogi l-a impiedicat pe un extremist de dreapta sa produca o baie de sange in lacasul de cult, in care se aflau multi credinciosi evrei.Iar acum, un barbat a ucis zece oameni la Hanau, langa Frankfurt. El raspandise intr-o inregistrare video mesaje rasiste si teorii conspirationiste, inainte de a ucide mai multi oameni aflati in doua cafenele cu narghilea si de a-si omori, in final, propria mama, ca apoi sa se sinucida.Acesti faptasi au ceva in comun: ura fata de tot ce nu se potriveste cu definitia lor etnicista a Germaniei. Indiferent daca erau in contact intre ei, cu alti extremisti de dreapta, cu alte grupari de extrema dreapta sau nu: Germania trebuie sa accepte ca aceasta escaladare a urii a ajuns in inima tarii noastre.Politicienii si societatea civila trebuie sa se confrunte cu faptul ca ideologiile rasiste, misogine si de extrema dreapta, considerate, din nou, acceptabile in multe cercuri, sunt un teren fertil pentru acesti ucigasi.Aceste crime nu trebuie privite ca fapte singulare, izolate. Indiferent daca aceasta violenta antiumana se indreapta impotriva politicienilor cosmopoliti, a evreilor sau a musulmanilor: crimele sunt expresia unui fenomen care poate sa se raspandeasca, din nou, in climatul societatii germane.Ele sunt un teribil semnal de alarma ca trebuie sa verificam daca statul mai dispune de instrumentele adecvate pentru a-si indeplini sarcina suverana de a proteja securitatea individuala a tuturor cetatenilor. Si anume, asa cum o stipuleaza legea fundamentala a Germaniei: indiferent de origine, religie si sex.Asadar, ce masuri pot fi luate pentru a sparge bula de ura si nebunie de pe Internet? Pentru ca Internetul nu e un cosmos virtual al sarmanelor suflete dezorientate, care pot sa se zbenguie dupa bunul lor plac, sub protectia libertatii de informare.Atacurile de la Hanau sunt o alta dovada ca instigarea la ura xenofoba nu ramane fara urmari, ci poate sa ucida.Politica trebuie sa reactioneze clar, rapid si fara echivoc. Nu doar cu niste vorbe. Pentru ca, altfel, situatia ar putea sa escaladeze, la un moment dat, iar in final, miza sa fie chiar ceea ce caracterizeaza statul nostru de drept, cu drepturile libertatii individuale pe care le garanteaza.Cancelarul federal a gasit cuvintele potrivite. Angela Merkel are dreptate cand spune ca "rasismul e o otrava". Dar diagnosticul nu e de ajuns. Raspunsul trebuie sa fie o chemare la lupta impotriva tuturor ideologiilor antiumane! Si impotriva raspandirii lor pe Internet.Aceasta raspundere nu poate fi delegata doar companiilor Facebook, Twitter sau altor mari concerne.