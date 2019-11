Autoritatile din Vietnam pun familiile victimelor din camionul mortii sa acopere costurile repatrierii

Ziare.

Bui Huy Cuong, vicepresedintele Comitetului Poporului din provincia Ha Tinh, unde traiesc familiile a zece dintre victime, a declarat ca decizia guvernului tarii sale este clara, arata DPA."Dupa ce am primit informatii oficiale de la departamentul de relatii externe (al provinciei), guvernul districtual a lucrat impreuna cu autoritatile locale luni si le-a cerut sa informeze familiile ca guvernele din Marea Britanie si Vietnam nu vor plati costurile", a declarat Cuong."Autoritatile locale vor discuta cu familiile si le vor cere sa faca o alegere.", a adaugat el.Nguyen Dinh Gia, al carui fiu Nguyen Dinh Luong se afla printre victime, a declarat pentru agentia DPA ca decizia Guvernului i-a provocat multa durere si tristete. "Daca Guvernul nu acopera costurile, nu avem de ales decat sa platim noi insine. Nu avem niciun ban in acest moment", a spus tatal.Informatii vehiculate saptamana trecuta au lasat se inteleaga ca intarzierea repatrierii trupurilor celor decedati este cauzata de confuzia legata de cine va suporta costurile aferente - familiile ori guvernul britanic sau vietnamez.39 de persoane au fost gasite decedate intr-un parc industrial in apropiere de Londra, intr-un camion frigorific al carui container sosise de la Zeebrugge, Belgia. Politia britanica a declarat initial ca victimele erau cetateni chinezi , dar acestea au fost identificate ulterior ca fiind de origine vietnameza. Sute de vietnamezi sunt traficati in Marea Britanie in fiecare an, potrivit ECPAT, o asociatie neguvernamentala care lupta impotriva traficului de persoane.