Autorul atentatului de la Manchester fusese salvat de Marina Regala Britanica din Libia

Abedi, un cetatean britanic nascut in Manchester, avea 19 ani atunci cand s-a imbarcat pe HMS Enterprise in Tripoli in august 2014 impreuna cu fratele sau Hashem si alti peste 100 de cetateni britanici.Numele lui Abedi se afla pe lista cu cetateni ce urmau a fi evacuati din Libia. Nava i-a transportat in Malta, de unde au luat un zbor catre Marea Britanie.In mai 2017, Abedi a ucis 22 de persoane, printre care si sapte copii, la un concert Ariana Grande in Manchester.Un purtator de cuvant al Guvernului a declarat: "In timpul situatiei de securitate precara din Libia in 2014, oficialii britanici au fost trimisi pentru a ajuta cu evacuarea cetatenilor britanici".Abedi era monitorizat de serviciile de securitate cand a calatorit in Libia, dar cazul sau a fost inchis la o luna inainte de salvarea sa.O investigatie privind atacul din Manchester a indicat ca decizia de a inchide cazul lui Abedi a fost una corecta, avand in vedere informatiile de la acea vreme.Fratele lui, Hashem Abedi, este tinut in inchisoare de o grupare paramilitara, dar guvernul britanic a cerut extradarea sa pentru a fi judecat pentru implicarea sa in atac. Cererile britanicilor au fost respinse.