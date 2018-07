Un tanar de 20 de ani gasit vinovat ca a vrut sa o decapiteze pe Theresa May

Ziare.

Naa'imur Zakariyah Rahman, in varsta de 20 de ani, arestat in noiembrie, voia astfel "sa faca titlurile", ducandu-se la numarul 10, pe Downing Street, resedinta prim-ministrului, intr-un moment in care May s-ar fi adresat presei, in afara cladirii, potrivit acuzarii.Tanarul, originar din Birmingham (centru), a fost incurajat in planul sau de catre un unchi, care a intrat in ISIL in Siria."Inainte sa fie impiedicat prin arestarea sa, el credea ca mai avea doar cateva zile pana sa-si atinga obiectivul, care era, nici mai mult, nici mai putin, de a comite un atentat sinucigas la Downing Street", a declarat procurorul Mark Heuwood.Rahman si-a dezvaluit planurile intr-o conversatie, pe mesageria Telegram, cu un agent din cadrul serviciilor de securitate care s-a drept un membru al Statului Islamic."Vreau sa incerc sa o ucid pe Theresa May", i-a scris el.Dupa ce a facut cercetari la fata locului si a descoperit amplasamentul controalelor de securitate, el i-a spus altui agent, de politie, care actiona sub acoperire, ca intentiona sa faca "un sprint de zece secunde" pana la usa, cu intentia de a-i "smulge capul" premierului May.El i-a cerut politistului sa-i procure o centura de explozibili si o sabie.Naa'imur Zakariyah Rahman a fost arestat in noiembrie 2017 de catre agenti care pretindeau ca voiau sa-i dea o punga plina cu explozibili.