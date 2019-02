Atac cu un lichid necunoscut la metroul din Paris. Victimele au arsuri grave pe fata

Ziare.

Presa din Franta descrie incidentul de la statia Bastille ca fiind "atac cu acid".Persoana, care nu a fost identificata, a suferit arsuri majore la nivelul fetei si mainilor si este tratata in prezent de medici.Polistii au demarat o ancheta si au spus ca atacatorul este inca in libertate.Miercuri, un barbat si o femeie au fost arsi cu "un lichid necunoscut" tot in metroul francez.In septembrie 2017, doi studenti americani au fost raniti intr-un atac cu acid la o gara din Marsilia.