Franta trece la nivelul "urgenta atentat". Atacatorul din Strasbourg fusese condamnat si in Germania

"In prezent, suntem in Franta in postura 'vigipirat' intarita, Guvernul tocmai a decis sa il treaca la urgenta atentat, cu introducerea de controale intarite la frontiere si controale intarite la toate targurile de Craciun pentru a evita riscul mimetismului", a declarat Christophe Castaner.Potrivit unui nou bilant prezentat de Prefectura regiunii Bas-Rhin, trei persoane au fost ucise si alte 11 au fost ranite in atacul armat care a avut loc marti seara in centrul orasului Strasbourg, iar cinci dintre acestea se afla in stare grava, scrie Le Figaro.Christophe Castaner, a declarat, de asemenea: "Cautarile continua pentru prinderea individului".Autorul atacului a fost condamnat in Franta si Germania pentru infractiuni de drept comun. "El si-a executat sentintele", spune Christophe Castaner.Presa franceza scrie ca ar fi vorba de un tanar nascut in Strasbourg, in varsta de 29 de ani. Mai mult, se pare ca marti dimineata Politia a facut un raid la locuinta sa, insa in legatura cu un alt incident . La fata locului ar fi fost gasita cel putin o grenada.Potrivit Ministerului de Interne, 350 de persoane au fost mobilizate pe teren, inclusiv 100 de persoane din politia judiciara, si doua elicoptere. Serviciile RAID, BRI, Operation Sentinel sunt pe teren. "Mijloace suplimentare" au fost trimise de Guvern la Strasbourg, anunta ministerul.Presedintiele Emmanuel Macron "se va intalni cu un mic consiliu de aparare miercuri, 12 decembrie, dupa Consiliul de Ministri, dat fiind atacul de la Strasbourg", a anuntat Palatul Elysee.In prezent, orasul Strasbourg face obiectul unei retele consolidate. Miercuri dimineata manifestatiile vor fi interzise pentru a permite politiei sa "se mobilizeze total", adauga Christophe Castaner.