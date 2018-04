Singurul suspect ramas in viata dupa atacurile teroriste din Paris, condamnat la 20 de ani de inchisoare

Ziare.

com

Tribunalul corectional din Bruxelles i-a gasit vinovati de tentativa de asasinat cu caracter terorist asupra unor politisti in martie 2016, informeaza AFP si Reuters.Abdeslam si Ayari erau inculpati pentru "tentativa de asasinat intr-un context terorist asupra mai multor politisti" si pentru "port de arme interzise, intr-un context terorist".Salah Abdeslam era acuzat ca a tras asupra unor politisti care ii descoperisera in mod intamplator ascunzatoarea din comuna bruxelleza Forest, la 15 martie 2016, cu trei zile inaintea arestarii sale.Salah Abdeslam se afla in prezent in inchisoare in Franta, iar complicele sau Sofiane Ayari, in detentie in Belgia.