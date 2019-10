Tinerele jihadiste care au vrut sa arunce in aer o masina la Notre-Dame au primit zeci de ani de inchisoare

"M-am purtat cel mai rau"

Dupa mai bine de sase ore de deliberari, Curtea cu jurati speciala, alcatuita doar din magistrati si nu din jurati, a pronuntat, luni, un verdict aproape identic cererilor parchetului, relateaza AFP.Ornella Gilligmann, mama a trei copii, condamnata la 25 de ani de inchisoare, a izbucnit in lacrimi, in boxa acuzatilor, la citirea verdictului, iar Ines Madani, in varsta de 22 de ani, a ramas impasibila la pronuntarea pedepsei sale de 30 de ani de inchisoare."Este inmarmurita", a declarat pentru presa avocatul ei, Laurent Pasquet-Marinacce. "Este o pedeapsa excesiv de dura", a denuntat el. "Este o hotarare care sa fie un exemplu, care nu are legatura cu personalitatea acestei tinere si gravitatea faptelor, nu exista morti si raniti". Avocatul a evocat evident un apel la decizie.Impreuna cu celelalte acuzate, ele au devenit, potrivit avocatilor generali, "fata jihadului feminin". In acest dosar, care a dezvaluit rolul activ al femeilor in jihad, patru dintre cele cinci femei judecate riscau inchisoarea pe viata.In prezent cu varste cuprinse intre 22 si 42 de ani, acuzatele sunt suspectate ca au vrut sa lanseze atacuri teroriste, dand curs indemnurilor lui Rachid Kassim, un propagandist al gruparii Statul Islamic si cel care a inspirat cu cateva saptamani mai inainte asasinarea unui politist si sotiei acestuia la Magnanville (Yvelines).Ines Madani si Ornella Gilligmann au incercat sa doteneze o masina plina cu butelii de gaz, in noaptea de 3 spre 4 septembrie 2016 , in fata restaurantelor situate in apropiere de Notre-Dame, la Paris, inercand sa o incendieze cu motorina. Numai alegerea acestui carburant - care ia foc greu - a permis evitarea exploziei.Dupa esecul acestui atentat, Ines Madani s-a refugiat in apartamentul lui Amel Sakaou, a Boussy-Saint-Antoine (Essonne). Celor doua li s-a alaturat Sarah Hervouet, originara din sudul Frantei.Stiind ca erau urmarite, cele trei femei au parasit in pripa apartamentul la 8 septembrie, inarmate cu cutite de bucatarie. In parcare, Sarah Hervouet l-a lovit cu cutitul pe un politist in civil. Ines Madani a fugit catre un politist, care a ranit-o, prin impuscare, la picioare.Sarah Hervouet a fost condamnata la 20 de ani de inchisoare, la fel ca Amel Sakaou, care a refuzat sa asiste la proces, in toate cele trei saptamani de audieri.Samia Chalel, acuzata de faptul ca a ajutat-o pe Ines Madani sa gaseasca un loc in care sa se refugieze dupa atentatul ratat, a fost condamnata la cinci ani de inchisoare - dintre care unul cu suspendare."Eu m-am purtat cel mai rau", a declarat luni Ines Madani, condamnata in aprilie la opt ani de inchisoare cu privire la fapte mai vechi, care au dezvaluit rolul sau de mentora pe langa aspirante la jihadism. "Aveam doar planuri de a ucide la acea vreme. Astazi am planuri de viata", a spus ea."Cer iertare si voi cere iertare toata viata mea tuturor celor care au fost victime ale terorismului", a precizat Ornella Gilligmann, declarandu-se "rusinata".Aceste declaratii nu i-au convins deloc pe avocatii partilor civile. "Oamenii care cred in deradicalizarea acestor femei se insala. Am vazut, prin atitudunea lor, ca ele sunt in plina revendicare", a declarat Laurent-Franck Lienard, avocatul politistilor. Ele au "o vointa veritabila de a ucide in numele unei ideologii delirante".Rachid Kassim, care ar fi fost ucis in Irak in 2017, a fost condamnat la inchisoare pe viata. Mohamed Aberouz, care urma sa se casatoreasca cu Sarah Hervouet si care a fost judecat cu privire la "nedenuntarea crimei", a fost condamnat la trei ani de inchisoare. El este inculpat si in dosarul de la Magnanville.