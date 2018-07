A gasit o mina de aur in curtea casei sale

Ziare.

Anthony Doolin a cumparat proprietatea in urma cu trei ani pentru 1,35 milioane de dolari, informeaza Daily Mirror.A facut aceasta descoperire in momentul in care parcurgea cele peste 16 hectare pe care se intinde gradina.Proprietatea, care se afla la aproximativ 20 km de Centrul de Afaceri al orasului Brisbane, gazduieste mai multe astfel de mine. Acestea nu au fost descoperite pana acum, fiind ascunse in dealurile din zona.Proprietarul a ramas uimit cand a vazut ce se ascunde in spatele casei lui, spunand ca si-a adus aminte de filmul Indiana Jones. Acesta a declarat pentru realestate.com.au ca "nu ni s-a spus nimic despre asta, am descoperit-o noi intr-o zi".In ciuda descoperirii, barbatul nu a explorat minele in cautarea metalului pretios."Aproape ca nu mi-a venit sa cred, a fost ca si cum as fi vazut o secventa din Indiana Jones si caile ferate subterane", a mai spus acesta.Barbatul a parasit casa saptamana trecuta, mama sa, Jane, fiind cea care a vandut locuinta in numele lui.Pretul pe care l-a cerut initial a fost de 1,65 milioane de dolari, pana la urma insa proprietatea a fost vanduta cu acelasi pret cu care a cumparat-o.Descoperirea vine la cateva saptamani dupa ce un britanic a gasit in gradina casei sale un buncar din cel de-Al Doilea Razboi Mondial.