A inceput masacrul camilelor: 10.000 de animale vor fi impuscate din elicopter, in Australia

Autoritatile locale din Australia de Sud au declarat ca turme "extrem de mari" afecteaza comunitatile rurale - amenintand putinele surse de hrana si de apa, avariind infrastructura si reprezentand un pericol la adresa soferilor, relateaza France 24, care citeaza AFP.Masura este luata in contextul in care Australia a fost afectata in 2019 de cel mai calduros si secetos an din istoria inregistrarilor meteorologice, seceta severa secand sursele de apa din unele orase si alimentand incendiile de vegetatie care au devastat zona de sud-est a tarii.Perioada de cinci zile in care va fi aplicata masura exterminarii acestor animale din zona Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) - unde traiesc circa 2.300 de indigeni, in regiunea de nord-vest din Australia de Sud - este prima de acest fel pusa in aplicare in acest stat, potrivit media locale."Aceste grupuri (de camile) exercita presiune asupra comunitatilor indepartate de aborigeni din zona APY si a activitatilor de pasunat, camilele fiind in cautare de apa", a declarat intr-un comunicat comitetul executiv din APY.Departamentul de Mediu din Australia de Sud, care sustine masura exterminarii din elicopter, a declarat ca seceta a provocat de asemenea "probleme grave in ceea ce priveste bunastarea animalelor", deoarece camilele au murit de sete sau s-au calcat in picioare in cautare de apa. "In unele cazuri, animalele moarte au contaminat surse importante de apa si situri culturale", a adaugat un purtator de cuvant al institutiei, citat de Agerpres.Camilele au fost introduse pentru prima oara in Australia in anii 1840 pentru a ajuta la explorarea vastelor zone din interiorul continentului, circa 20.000 de exemplare fiind importate din India in urmatoarele sase decenii.Australia ar detine in prezent cea mai mare populatie de camile din lume, cifre oficiale sugerand ca in aceste regiuni desertice ar trai peste un milion de exemplare.Potrivit Departamentului de Mediu, "pana la 10.000 de camile vor fi exterminate in concordanta cu cele mai inalte standarde privind bunastarea animalelor".Postul ABC a relatat ca animalele vor fi ucise la distanta de comunitati, iar carcasele acestora vor fi arse.De mai multi ani, camiliele din Australia sunt impuscate uneori din cauza pagubelor pe care le produc, acestea intrand chiar in locuintele oamenilor si provocand daune. Ele strica gardurile gospodariilor, diverse echipamente si chiar intra in case in cautarea apei. In plus, emit gaz metan si contribuie la incalzirea globala.Conform statisticelor, populatia de camile se dubleaza o data la aproximativ opt-noua ani. O camila poate trai pana la 50 de ani. BBC transmite ca pe langa camile vor fi impuscati si mai multi cai salbatici, insa nu se stie exact numarul acestora.