A supravietuit trei saptamani intr-o padure tropicala plina de crocodili

Ziare.

com

Milan Lemic disparuse pe 22 decembrie cand autoturismul sau se impotmolise in padurea Daintree, din statul Queensland, situat in nordul tarii, citata de AFP.Initial, Politia s-a temut ca barbatul de 29 de ani a fost atacat de numerosii crocodili care traiesc in aceasta regiune.Insa dupa mai multe zile de cautari politistii nu au gasit nicio reptila suficient de mare pentru a putea devora un om.Tanarul a fost, pana la urma, gasit luni de Politie, la mai multi kilometri distanta de masina sa abandonata."Avand in vedere ca a petrecut trei saptamani intr-o padure tropicala, starea lui de sanatate este buna", noteaza Politia intr-un comunicat.Milan Lemic a supravietuit mancand fructe de padure, a precizat Politia.