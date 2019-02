Aeroportul din Brisbane a fost evacuat dupa ce un barbat a amenintat cu o bomba falsa si cu cutitul

.@CoPStewart Police were faced with a dynamic & very real situation that was initially absolutely life-threatening. #BNEAirport - Queensland Police (@QldPolice) February 3, 2019

Barbatul in varsta de 50 de ani, care vorbea limba araba, a fost impuscat de politisti cu o arma neletala si a fost arestat. Nicio persoana nu a fost ranita, iar politia a anuntat ca incidentul nu are legatura cu terorismul.Incidentul a cauzat intarzieri de pana la trei ore la sosiri si plecari pe aeroportul din Brisbane.Totul a inceput in momentul in care barbatul a scos un cutit si a amenintat o femeie care tipa de frica si a pus pe masa obomba falsa. Sute de persoane aflate in zona au fugit panicate."Avea un cutit, iar apoi, a mai scos unul. Nu erau cutite normale, erau mari", a declarat un martor, potrivit AP.Barbatul a fost pus sub acuzare pentru amenintare cu o arma, pentru ca a incalcat un ordin de restrictie si, cel mai grav, pentru ca a amenintat ca va distruge o cladire a aviatiei, ceea ce i-ar putea atrage o pedeapsa de zece ani de inchisoare.Politia din Queensland a prezentat pe Twitter bomba falsa folosita de barbat.