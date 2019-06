Atac armat intr-un hotel din Australia: Un barbat a deschis focul in mai multe camere

Ziare.

com

Martorii oculari au declarat ca atacatorul a intrat in Motelul Palms si a tras mai multe focuri de arma in cateva camere, inainte de a fugi, transmite BBC "In acest moment, avem patru persoane decedate si mai multe persoane ranite", a declarat Lee Morgan, reprezentant al Politiei din Teritoriul de Nord.Atacatorul, un barbat in varsta de 45 de ani, a fost arestat la o ora dupa atac. Politia a anuntat ca acesta ar fi actionat singur si ca nu cauta alti suspecti.Centrul orasului a fost blocat aproximativ o ora.A.G.