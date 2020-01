Atentionare de calatorie: Incendii de vegetatie in Australia, in statul Victoria s-a decretat stare de dezastru

Ziare.

com

MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Australiei asupra decretarii starii de dezastru in statul Victoria, in urma evenimentelor catastrofice provocate de incendiile de vegetatie. De asemenea, alerte pentru conditii extreme de producere a incendiilor sunt in continuare in vigoare pentru teritoriul capitalei Canberra, pentru New South Wales, Queensland, Australia de Sud si pentru statul Victoria.Calitatea aerului in zonele afectate se deterioreaza rapid, indeosebi in Canberra, si reprezinta un risc pentru sanatate. Autoritatile locale au emis un apel national de anulare a oricarei deplasari care nu este strict necesara in zonele afectate.Cetatenii romani care se afla sau doresc sa viziteze Australia sunt sfatuiti sa se informeze cu atentie inainte de orice deplasare, sa descarce si sa utilizeze aplicatiile oferite de guvernele locale (Fires near me NSW, VicEmergency) si sa ia in considerare riscurile la care se pot supune inainte de a calatori intr-o zona afectata de incendii. Orice deplasare in zonele afectate de incendii sau in regiunile care se afla sub o alerta este un risc asumat individual, precizeaza MAE.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Consulatului General al Romaniei la Sydney: +61 (2) 92993764 (competenta pentru statele New South Wales, Queensland si Northern Territory), precum si ale Biroului Consular Melbourne: +61 (3) 99783804; +61 (3) 99783806 (competenta pentru statul Victoria, Tasmania, Australia de Sud si Australia de Vest), apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al Consulatului General al Romaniei la Sydney: +61401558844, respectiv al Biroului Consular Melbourne: +61410599155.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet http://sydney.mae.ro, http://melbourne.mae.ro, http://www.mae.ro si aminteste ca romanii care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie, precum si serviciul de alerta prin SMS, aferent campaniei de informare "Un SMS iti poate salva viata!".