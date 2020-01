Australia arunca mancare din elicopter pentru animalele care au supravietuit incendiilor (Foto)

Foto: Facebook/ Matt Kean MP

In statul New South Wales au fost aruncate aproape doua tone de mancare, in mare parte morcovi si cartofi dulci, pentru a hrani cangurii, relateaza ABC News Se estimeaza ca, pana acum, peste un miliard de animale au fost ucise de flacari in Australia."Evaluarile initiale indica faptul ca habitatul mai multor populatii importante de canguri a fost ars", a declarat Matt Kean, ministrul australian al Mediului.In ultima saptamana, peste 900 de kilograme de cartofi dulci si morcovi au fost aruncate in zonele Capertee si Wolgan din New South Walse, apoi alte peste 900 de kilograme au fost aruncate si in zone din Parcul National Yengo.Aproximativ 200 de kilograme de mancare si apa au fost aruncate si in Kangaroo Valley.Matt Kean a mai spus ca aprovizionarea cu mancare este una dintre strategiile cheie pe care le implementeaza pentru a promova supravietuirea si recuperarea speciilor in pericol.Oficialul a precizat ca, de obicei, cangurii supravietuiesc incendiilor, insa raman fara mancare din cauza acestora.Australia este devastata de incendii inca din luna spetembrie 2019. Pana acum, 25 de persoane si-au pierdut viata si peste 2.000 de case au fost distruse.A.D.