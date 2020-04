Australia cere o ancheta independenta asupra Organizatiei Mondiale a Sanatatii: Este prea apropiata de China si a gestionat prost criza

Ziare.

Ministrul australian al afacerilor externe, Marise Payne, a afirmat ca tara sa va cere o ancheta asupra modului in care China a gestionat epidemia la Wuhan, orasul in care a aparut COVID-19 la sfarsitul anului trecut."Trebuie sa cunoastem detaliile pe care numai un raport independent ne poate permite sa le intelegem privind originea virusului, privind modul de a-i face fata si privind transparenta cu care informatiile au fost impartasite", a declarat ea pe postul public ABC.Marisa Payne a afirmat ca Australia impartaseste ingrijorarile SUA, dupa ce presedintele Donald Trump a acuzat OMS ca este prea apropiata de China si ca a gestionat prost pandemia.Donald Trump a anuntat marti suspendarea contributiei americane la OMS, care se ridica la "intre 400 si 500 de milioane de dolari pe an"."Nu sunt sigura ca o organizatie a sanatatii responsabila de difuzarea unei mari parti a instrumentelor de comunicare (...) va putea efectua aceasta verificare", a afirmat Marisa Payne. "E ca si cum ai fi braconier si paznic in acelasi timp", a mai spus ea.Consecintele pandemiei vor strica "intr-un anumit mod", relatiile intre Australia si China, a estimat ministrul, care spune ca se indoieste de transparenta Beijingului.Ministrul sanatatii, Greg Hunt, a declarat ca sustine o ancheta independenta, afirmand ca Australia a reusit sa limiteze propagarea virusului mergand, in parte, impotriva recomandarilor OMS.Australia, care numara 6.600 de cazuri de coronavirus si 70 de morti de COVID-19, a fost una dintre primele tari din lume care a interzis intrarea pe teritoriul sau a calatorilor care veneau din China."Australia a fost capabila sa atinga, in raport cu media mondiala, rezultate bune in materie de bilant uman" datorita "expertilor nostri medicali de aici", a declarat el."Stim ca am facut obiectul unor vii critici din partea anumitor autoritati si a OMS la Geneva la momentul in care am impus Chinei, de la 1 februarie, o interdictie de intrare pe teritoriul nostru", a mai afirmat el.