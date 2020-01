Australia: Furtuni de praf si grindina mare cat mingile de golf (Foto&Video)

happy birthday val! 30 mins ago it was 30c and sunny. #melbweather pic.twitter.com/Xnpt9OBbOw - Daniel (@firewaters) January 19, 2020

some unbelievable pictures and video emerging from the Canberra hail storm - shattered windows and roofs, holes punched through ceilings, hail laying thick on the ground like snow https://t.co/LoVmnk3T50 - Josh Butler (@JoshButler) January 20, 2020

Wow. Very large hail just plummeting down in CBR. Stripped the trees, killed birds chaos on roads. pic.twitter.com/74fNrVQKRo - Tom Swann (@Tom_Swann) January 20, 2020

Hailstone at Hughesdale just now. The #storms are hitting eastern suburbs.. we're still waiting in the city. All the latest ⁦@9NewsMelb⁩ soon pic.twitter.com/30Z9uk9iig - Justine Conway (@justinemack9) January 19, 2020

Golf-ball sized hailstones rain down on parts of southeastern Australia.



The white balls of ice were large enough to smash car windows and injure birds: https://t.co/LcFk150dxG pic.twitter.com/sTMXoQ0UYo - CNN International (@cnni) January 20, 2020

In orasul Melbourne, capitala statului Victoria, au fost semnalate caderi importante de grindina duminica seara, in timp ce in unele zone ale acestui stat au cazut ploi torentiale, perturband derularea turneului de tenis Australian Open, relateaza AFP.Incendii de vegetatie au loc in fiecare an in Australia, insa sezonul incendiilor a inceput foarte devreme in acest an si a fost extrem de intens din cauza secetei prelungite de pe vasta insula-continent. Suprafata terenurilor distruse de flacari incepand din septembrie este mai mare decat Portugalia.In plus, fata de distrugerea a peste 2.000 de locuinte, incendiile au provocat moartea a cel putin 29 de persoane.Imagini spectaculoase filmate in weekend in statul New South Wales au aratat deplasarea unui zid gigantic de praf peste localitati din interiorul tarii (Outback). Furtunile de praf au transformat ziua in noapte in mai multe orase din regiune.Canberra a fost, de asemenea, afectata de furtuni cu grindina care au smuls copaci din radacini.Serviciile de urgenta au cerut oamenilor sa-si duca masinile la adapost si sa nu le lase sub copaci sau liniile de inalta tensiune.Biroul de Meteorologie le-a cerut locuitorilor din sud-estul statului New South Wales sa se pregateasca pentru sosirea furtunii. "Furtuni violente risca sa provoace pagube, vanturi puternice si uneori caderi importante de grindina si ploi abundente ar putea provoca inundatii fulgeratoare in urmatoarele ore", a transmis institutia.In statul Victoria, unde incendiile de vegetatie sunt inca active, precipitatiile din cursul noptii au fost intampinate cu bucurie, insa autoritatile au avertizat si in legatura cu riscurile asociate ploilor abundente, in special cu posibilitatea producerii alunecarilor de teren. Ele au afirmat, de asemenea, ca in pofida acestor precipitatii, sezonul incendiilor de vegetatie este departe de a se incheia.