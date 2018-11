Australia, lovita de o uriasa furtuna de nisip: Calitatea aerului a fost afectata, iar avioanele tinute la sol (Foto)

A dust storm is rolling in over #Sydney The sky is eerie - red/brown at the horizon fading to mauve as you look higher. The air tastes like dirt. pic.twitter.com/bGl9UxXojB - Renee Dahlia / Renee Geelen (@dekabat) November 21, 2018

The dust storm is moving through #NSW. This photo taken in the Blue Mountains moments ago by @RFSCommissioner. Expected to reach the coast over the coming hours. #dust #drought2018 pic.twitter.com/kzxmQYek3f - NSW RFS (@NSWRFS) November 21, 2018

Autoritatile au emis o alerta pentru Sydney, joi, in timp ce un nor de praf de 500 de km a acoperit orasul, cauzand intarzierea mai multor zboruri. De altfel, mai multe avioane au fost tinute la sol din cauza vizibilitatii reduse.In mai multe regiuni din statul australian New South Wales (NSW) s-a inregistrat vizibilitate redusa, noteaza BBC . Autoritatile transmit ca furtuna a fost adusa de vanturi puternice care au ridicat de la sol pamant uscat.In plus, problema a fost amplificata de seceta care afecteaza NSW din luna august.Paramedicii au declarat ca zeci de persoane au raportat, joi, dificultati de respiratie, insa numarul persoanelor afectate de furtuna de nisip nu se cunoaste momentan.In Sydney, nisipul adus de furtuna a dat cerului o culoare portocalie, iar calitatea aerului a fost afectata. Specialistii in sanatate i-au indemnat pe cetateni sa ramana in case, in special copiii si varstnicii care au probleme respiratorii.Un rezident din Broken Hill, un oras situat la 1.100 km vest de Sydney, a declarat ca miercuri furtuna a durat cateva ore."Ieseai afara si iti intra imediat in ochi. Vanturile erau atat de puternice incat trebuia sa tii usa de la masina deschisa cu mana ca sa iesi, altfel se inchidea", a declarat Matt Whitelum pentru sursa citata.