Australia: Peste 30.000 de persoane evacuate din cauza incendiilor

Ziare.

com

"Toti cei din East Gippsland trebuie sa paraseasca zona astazi din cauza pericolului de incendiu", se arata intr-un mesaj publicat pe retelele de socializare de CFA Country Fire Authority (CFA) din statul Victoria. "Nu calatoriti in aceasta zona. Nu este posibil sa oferim sprijin si ajutor tuturor vizitatorilor aflati in prezent in regiunea East Gippsland", se precizeaza in mesaj.Gippsland Valley este o destinatie populara in perioada Craciunului pentru excursionisti si amatorii de vacante cu familia in natura, iar zona afectata de incendii de vegetatie a depasit 15.000 de kilometri patrati, informeaza agentia Xinhua."Este intotdeauna o decizie grea atunci cand ceri unei multimi de oameni sa paraseasca o zona", a declarat Andrew Crisp, comandantul departamentului pentru situatii de urgenta din Victoria pentru Seven Network. "Insa aceasta se bazeaza pe dovezi. Astazi avem o prognoza potrivit careia va fi cald, foarte, foarte arid si va fi vant, asa ca avem conditii periculoase si nu vrem ca oamenii sa se afle in East Gippsland", a adaugat el.Potrivit prognozei, sunt asteptate temperaturi in jurul valorii de 43 de grade Celsius si rafale de vant de 35 de kilometri pe ora. ''Daca nu iesiti pana la ora 9:00, trebuie sa ramaneti acolo unde va aflati deoarece exista riscul ca circulatia pe autostrazi sa fie intrerupta'', a avertizat el.Peste 550 de pompieri au fost desfasurati pentru stingerea incendiilor de vegetatie, impreuna cu 300 de pompieri voluntari ai CFA. De asemenea, 70 de avioane si elicoptere pentru stingerea incendiilor sunt pregatite sa intervina.Capitala tarii, Canberra, a ridicat in weekend alerta de incendii la nivel sever si a emis o interdictie totala privind aprinderea focurilor in conditiile in care temperaturile au ajuns sambata la 38 de grade Celsius.Eforturile pentru curatarea terenurilor care inconjoara regiunile masive afectate de incendii, situate la vest si sud de Sydney, cel mai populat oras din Australia, au continuat in weekend inainte de sosirea noului val de canicula prognozat pentru luni si marti.Se preconizeaza ca riscul de incendii de vegetatie va creste la inceputul acestei saptamani in conditiile in care temperaturile vor urca la 43 de grade Celsius in vestul Sydney, potrivit Biroului de Meteorologie.Aproximativ 70 de focare erau in continuare active sambata in statul New South Wales (NSW) - a carui capitala este Sydney. In total, 34.000 de kilometri patrati - o suprafata de dimensiunea Belgiei - au fost mistuite de flacari in acest stat. Aproape o mie de locuinte au fost distruse, iar noua persoane au decedat , printre acestea numarandu-se doi pompieri voluntari.Armata a fost chemata sa ajute pompierii in lupta contra incendiilor masive care sunt in continuare active in apropiere de Sydney, conform unui anunt emis vineri de Fortele de Aparare ale Australiei (ADF).