Australia: Ploile torentiale au ajutat la stingerea incendiilor, dar au provocat si inundatii si inchiderea unor drumuri

In statul New South Wales, au ramas 75 de focare de incendii active din 100 cate erau in urma cu cateva zile.Furtuni violente au izbucnit in statul Queensland, provocand inundatii si inchiderea unor drumuri.Dupa o lunga perioada de seceta, precipitatii puternice s-a inregistrat, vineri, in anumite regiuni afectate de incendii.Incendii mai sunt semnalate in sudul statului New South Wales si in statul vecin Victoria, dar serviciile de meteorologie au prevazut ploi duminica si luni, astfel ca exista speranta ca si aceste focare vor fi stinse.Cel putin 28 de oameni au murit la nivel national de la izbucnirea incendiilor si doar in statul New South Wales peste 3.000 de case au fost distruse sau afectate.Aproape 100.000 de kilometri patrati au fost afectati de incendii, in majoritate paduri si parcuri nationale. Jumatate de miliard de animale au avut de suferit doar in New South Wales, iar milioane de exemplare au murit, potrivit ecologistilor de la Universitatea din Sydney.