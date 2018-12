Australia recunoaste Ierusalimul de Vest drept capitala a Israelului (Video)

PM @ScottMorrisonMP: Australia now recognises West Jerusalem as the capital of Israel. We look forward to moving the embassy to West Jerusalem when practical. We will establish a trade and defence office in West Jerusalem now.



"Decizie complet riscanta"

Ziare.

com

Premierul australian Scott Morrison a facut acest anunt, unul dintre putinii lideri care au luat ca exemplu decizia presedintelui american Donald Trump , insa a dat asigurat ca tara sa este pregatita sa recunoasca aspiratiile vizand crearea unui stat palestinian cu capitala la Ierusalimul de Est, atunci cand statutul acestui oras va fi clarificat printr-un acord de pace."Australia recunoaste de-acum Ierusalimul de Vest - unde se afla sediul Knessetului (Parlament) si multor institutii guvernamentale - drept capitala a Israelului", a declarat Morrison intr-un discurs pe care l-a sustinut la Sydney."Iar noi intentionam sa ne mutam ambasada la Ierusalimul de Vest atunci cand acest lucru va fi fezabil (...), dupa incheierea statutului final" al acestui oras, a continuat el, precizand ca lucrari sunt in curs la noul loc al ambasadei.Australia va infiinta, intre timp, un birou insarcinat cu Apararea si Comertul in partea de vest a Orasului Sfant, a precizat el."In plus, reiterandu-ne angajamentul fata de o solutie cu doua state, Guvernul Australia este de asemenea hotarat sa recunoasca aspiratiile poporului palestinian la un viitor stat, cu capitala la Ierusalimul de Est", a adaugat el.El a precizat ca Australia nu se va mai abtine, de-acum, la ONU, la rezolutii care, in opinia sa, "ataca" Israelul, ci li se va opune, inclusiv celei care cere sa nu se instaleze misiuni diplomatice la Ierusalim, revendicat atat de israelieni, cat si de palestinieni.ONU nu recunoaste anexarea de catre israel a partii de est a Orasului Sfant in 1967.Presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului la 6 decembrie 2017, dupa care a transferat aici, in mai, Ambasada Statelor Unite de la Tel Aviv. Ceremonia a coincis cu ciocniri in Fasia Gaza, iar cel putin 62 de palestinieni au fost ucisi prin impuscare, in acea zi, de catre militari israelieni.Morrison a evocat deja, in octombrie, inaintea unor alegeri partiale cruciale in privinta majoritatii sale fragile, aceasta schimbare a pozitiei in politica externa australiana. Insa el a incercat sa potoleasca lucrurile, dupa un val de proteste politice in tara.Salutat la acel moment de premierul israelian Benjamin Netanyahu, acest anunt a provocat furia Indoneziei vecine, cu cea mai importanta populatie musulmana din lume, si a blocat negocierea unui acord comercial bilateral. Anticipand anuntul deciziei sale, Canberra i-a indemnat vineri la prudenta pe australienii care se duc in Indonezia, mai ales la Jakarta si Bali.Premierul australian cauta sa seduca electoratul evreu si crestin conservator si sa intre in gratiile Casei Albe, in contextul in care se teme de o infrangere electorala.Sambata, el a fost criticat imediat de Partidul Laburist (opozitie), care a apreciat ca Guvernul a pus "interesul personal inaintea interesului national"."Recunoaterea Ierusalimului de Vest drept capitala a Israelului, in timp ce sediul Ambasadei Australiei este in continuare la Tel Aviv, este doar un gest de fatada", care pastreaza statu-quoul, a declarat o reprezentanta de rang inalt laburista, Penny Wong, citata intr-un comunicat."Este vorba despre o decizie complet riscanta, care nu aduce vreun beneficiu" si plaseaza Australia "in decalaj" fata de comunitatea internationala, a subliniat ea."In realitate nu s-a intamplat mare lucru", a comentat la AFP Roger Shanahan de la Lowy Institute, un think tank de la Sydney. "El s-a prins in capcana printr-o remarca putin judicioasa, in alegerile partiale, si a fost nevoit sa dea inapoi".Delegatia generala a Palestinei in Australia si Noua Zeelanda a incriminat consideratiuni de politica interna."Multe argumente au fost avansate dupa ce premierul Scott Morrison a lansat ideea, in timpul campaniei in vederea alegerilor partiale de la Wentworth, si pana acum, iar majoritatea a demonstrat conceptia eronata si pretexte putin convingatoare in randul sustinatorilor", a apreciat ea intr-un comunicat.Decizia Guvernului Morrison risca, cel putin, sa alimenteze tensiuni.Guvernul palestinian intentioneaza sa indemne tarile arabe si msulmane sa-si "retraga ambasadorii" si "sa ia masuri de boicot economic", a avertizat vineri ambasadorul palestinian in Australia Izzat Abdulhadi, contactat de AFP.ONG-ul Australia Palestine Advocacy Network (APAN) a anuntat sambata ca decizia premierului Morrison "nu serveste interesele australiene". Ea "submineaza orice posibilitate de a se ajunge la un viitor acord si inraieste Israelul in continuarea incalcarilor sale zilnice ale drepturilor palestinienilor", potrivit presedintelui sau, episcopul George Browning.