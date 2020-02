Australia si-a lansat propria agentie spatiala

Ziare.

com

Premierul Scott Morrison a deschis oficial cartierul general al Agentiei Spatiale Australiene la Adelaide, capitala statului South Australia."Spatiul ne capteaza imaginatia si ne inspira pe toti. Datorita lui dezvoltam noi tehnologii care imbunatatesc viata pe Pamant si ni se deschid uriase oportunitati economice si de cariera", a declarat cu aceasta ocazie premierul australian.Activitatea Agentiei Spatiale Australiene va fi marcata de o puternica implicare internationala.Obiectivul este de a tripla sectorul spatial australian pana in 2030, generand 20.000 de noi locuri de munca si ajungand la o valoare de 12 miliarde de dolari australieni (8 miliarde de dolari americani), conform ministrului industriilor, Karen Andrews.Scott Morrison a precizat ca inaugurarea Agentiei Spatiale va ajuta Australia sa-si asigure o parte mai mare din industria spatiala mondiala, aflata in crestere - industrie care, conform prognozelor, ar putea depasi 1 trilion de dolari pana in 2040.In prezent, industria spatiala australiana valoreaza aproximativ 3,9 miliarde de dolari si dispune de aproximativ 10.000 de locuri de munca.Deocamdata, principalii vectori ai activitatii sectorului spatial al economiei australiene sunt producerea de sateliti, de echipamente pentru monitorizarea acestora de la sol si de sisteme de lansare pe orbita.Planurile de deschidere a Agentiei Spatiale Australiene au fost anuntate din 2017.