Australienii nu au renuntat la focul de artificii, chiar daca Sydney este acoperit de un nor de fum toxic (Video)

Primul megapolis care a intrat in noul deceniu, cel mai mare oras australian s-a confruntat cu o polemica cu privire la oportunitatea organizarii unui spectacol pirotehnic in contextul derularii unei catastrofe umanitare.De cateva saptamani, locuitorii din Sydney traiesc intr-o atmosfera poluata de norii de fum toxic degajati de la incendiile de vegetatie din jurul orasului. O petitie, care a strans peste 280.000 de semnaturi, a solicitat anularea festivitatilor de Anul Nou din respect pentru victime.Autoritatile orasului au refuzat sa dea curs acestei solicitari. Pompierii au autorizat spectacolul, estimand ca nu exista niciun pericol pentru ca artificiile sunt lansate de deasupra apei. O suta de mii de rachete de artificii au luminat timp de 12 minute cerul metropolei australiene, sub ochii a peste 1 milion de spectatori.De cealalta parte, focurile de artificii prevazute pentru capitala Canberra, precum si pentru periferia vestica a orasului Sydney au fost anulate din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile.