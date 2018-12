Canicula continua in Australia: Sunt asteptate temperaturi de pana la 49 grade Celsius

Ziare.

Joi dimineata, biroul de meteorologie a emis o prognoza de 49 de grade Celsius pentru orasele Marble Bar si Pannawonica din regiunea Pilbara, cu doar doua grade mai putin fata de recordul de 50,7 grade Celsius inregistrat la aeroportul Oodnadatta din Australia de Sud in 1960.Termometrele indicau deja 43 de grade Celsius la ora locala 08:40 in Marble Bar, scrie The Guardian.Caldura extrema se intinde pe mai multe state: Australia de Vest, Australia de Sud, Victoria, New South Wales si unele parti din Queensland. Temperaturile din zona de sud sunt cu intre 10 si 14 grade mai mari decat media, au anuntat autoritatile.In centrul orasului Sydney temperaturile sunt asteptate sa atinga 29 de grade Celsius iar in Penrith 39 de grade. In regiunea Riverina sunt asteptate 44 de grade iar in Dubbo 42. In weekend, temperaturile in Sydney vor ajunge pana la 32 de grade sambata si 34 duminica.La Melbourne, maxima va fi de 36 de grade in timp ce in Mildura, in statul Victoria, sunt asteptate temperaturi de 44 de grade.Joi, Ministerul Sanatatii din New South Wales (NSW Health) a emis o avertizare privind calitatea aerului in Sydney, nivelul ozonului fiind ridicat din cauza caldurii. Directorul executiv al NSW Health, Jeremy McAnulty, a declarat ca expunerea la ozon irita plamanii, astfel ca persoanele care sufera de astm ar trebui sa aiba grija in mod special.De asemenea, au fost emise avertizari severe privind pericolul de incendii pentru parti din West Australia, South Australia si Victoria.Pentru perioada vineri - marti sunt asteptate valuri de caldura cu o intensitate scazuta catre severa pentru toate statele si teritoriile. Conditiile de caldura extrema se vor ameliora.