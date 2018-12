Canicula de Craciun, cu pana la 47 de grade in Australia

Ziare.

Alerte de canicula si incendii de vegetatie au fost emise de autoritati pentru statele Australia de Vest, Australia de Sud, Victoria si Tasmania, informeaza The Guardian.Meteorologii estimeaza ca temperatura record de 47 de grade se va inregistra chiar de Craciun in orasul Fitzroy Crossing din regiunea Kimberley, Australia de Vest.La Adelaide, capitala statului Australia de Sud, se estimeaza ca temperatura maxima va urca pana la 41 de grade in aceasta saptamana.Doar in zona de coasta din nord-estul Australiei (statul Queensland) se inregistreaza temperaturi sub medie pentru luna aceasta.