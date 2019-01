Canicula in Australia: Temperaturile se apropie de 50 de grade

The world's 15 hottest sites on Tuesday were all in #Australia - Thinking of all #farmers during this horrible #heat! Be sure to keep #hydrated (people, plants and animals)! https://t.co/q4CuvaRy1m via @smh pic.twitter.com/MNtQsEwQwI - SerafinAgPro (@SerafinAgPro) January 17, 2019

The past 4 days are in Australia's top 10 warmest days on record-and the trend looks like continuing today. The nights have been warm too, which is what defines #heatwave conditions https://t.co/u6dbfmKPk6 Stay cool, check on loved ones & follow advice from health authorities pic.twitter.com/8Qisw9m4LM - Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) January 16, 2019

In noua localitati din New South Wales au fost doborate recorduri miercuri, inclusiv sase recorduri din toate timpurile, conform Biroului de Meteorologie.In Whitecliff, in nord-vestul New South Wales, a fost inregistrata maxima de 48,2 grade Celsius in jurul orei locale 15:30 - un record pentru zona, conform The Guardian.Joi au fost prognozate temperaturi de 48 de grade si pentru orasele Wilcannia, Menindee si Ivanhoe.Orasele la granita dintre New South Wales si Victoria: Albury si Wodonga au avut temperaturi record de 45,3 grade Celsius."Valul extrem de caldura din nordul statului Victoria a adus cateva recorduri ieri: 45,3 grade Celsius in Albury-Wodonga este un record pentru ultimii 30 de ani", a declarat meteorologul Rod Dickson.In Mangalore, la doua ore distanta de Melbourne, au fost inregistrate 44,8 grade, cea mai calduroasa zi de ianuarie din istorie. Aceeasi situatie a fost si in Yarrawonga cu o maxima de 45,7 de grade Celsius.In ultimele zile, temperaturile maxime din Australia de Sud s-au ridicat cu 10-14 grade peste media normala. Marti, termometrele indicau aproape 50 de grade Celsius in Port Augusta si Tarcoola.Miercuri, in Tarcoola s-au inregistrat 48,7 grade Celsius, iar in Coober Pedy 47,8 grade in timp ce in Woomera au fost 47,6 grade Celsius.In Sydney temperaturile sunt asteptate sa depaseasca 40 de grade joi, iar vineri vor urca pana la 45 de grade.Au fost emise avertizari privind posibilitatea unor incendii in Mallee, Wimmera si in partea de nord a statului Victoria.