Cazul Skripal: Pana si Australia expulzeaza diplomati rusi din solidaritate cu UK

Cei doi diplomati sunt suspectati ca ar fi "agenti secreti nedeclarati".Prim-ministrul australian, Malcolm Turnbull, a motivat decizia facand referire la amestecul Rusiei in alegerile occidentale si amenintarile la adresa "suveranitatii partenerilor" Australiei, scrie BBC.Liderii UE au cazut de acord saptamana trecuta ca, cel mai probabil, Rusia se afla in spatele atacului. Ministerul de Externe din Rusia a comunicat ca decizia arata o continuare a "unei cai agresive" luate de Occident."Este clar ca aceste actiuni ostile din partea acestui grup de tari nu vor trece neobservate si vom reactiona", se arata in comunicatul ministerului.De cealalta parte, ministrul de Externe britanic Boris Johnson a salutat "raspunsul international extraordinar" al aliatilor Regatului Unit.Marea Britanie a anuntat ca va expulza 23 de diplomati rusi mai devreme luna aceasta.Iata tarile care au facut anunturi similare luni:UE: Franta (4), Germania (4), Polonia (4), Cehia (3), Lituania (3), Danemarca (2), Olanda (2), Italia (2), Spania (2), Estonia (1), Croatia (1), Finlanda (1), Ungaria (1), Letonia (1), Romania (1), Suedia (1);Ucraina: 13;Canada: 4, plus respingerea aplicatiilor de viza a altor trei;Albania: 2;Australia: 2;Norvegia: 1;Macedonia: 1.Islanda a anuntat, de asemenea, ca isi suspenda dialogul cu autoritatile ruse si ca liderii islandezi nu vor merge la Campionatul Mondial de fotbal care va avea loc in Rusia vara aceasta.Printre tarile membre UE care au declarat ca nu intentioneaza sa expulzeze diplomati rusi se numara Austria, Grecia si Portugalia, desi toate trei au precizat ca sustin Marea Britanie si condamna atacul.Rusia neaga acuzatiile ca s-ar afla in spatele otravirii lui Sergei Skripal si fiicei sale Yulia in Salisbury. Cei doi, care au fost otraviti cu o neurotoxina , raman intr-o stare critica, dar stabila.