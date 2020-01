Clipul zilei: Peste 100 de koala salvati si ingrijiti intr-o scoala

Ziare.

La centru au ajuns deja 110 ursi koala de care au grija mai multi voluntari. Voluntarii le ofera ingrijiri medicale animalelor. Centrul a fost amenajat in sala de sport a unei scoli, conform ABC Science Pana in prezent, au fost arestate 183 de persoane in legatura cu provocarea unora dintre incendiile din Australia.In urma incendiilor, 27 de persoane si sute de milioane de animale au murit.A.G.