Conditii catastrofale in Australia: Focul a parjolit 3 milioane de hectare, iar Sydney este acoperit de fum (Foto&Video)

"Ne asteptam la conditii foarte dificile pe frontul incendiilor", a avertizat premierul statului New South Wales, Gladys Berejiklian, informeaza AFP."Dupa cum stiti, conditiile sunt catastrofale, ceea ce inseamna ca orice focar activ poate deveni cu repeziciune foarte periculos", a continuat aceasta.Sydney, cel mai mare oras din acest stat si din tara, cu o populatie de 5,2 milioane de locuitori, este acoperit de fumul provenit de la incendiile care ard la nord, la sud si la vest de metropola. Unele dintre aceste focare se situeaza la doar circa 130 de kilometri de oras.Temperaturile ar putea urca pana la 47 de grade Celsius in anumite regiuni din statul New South Wales. Sydney, situat in regiunea de coasta, ar trebui sa beneficieze de temperaturi putin mai blande, de circa 37 de grade Celsius, care ar urma sa mai scada in cursul serii.Locuitorii din Bargo, o localitate de mici dimensiuni situata la circa 100 de kilometri sud-est, au fost evacuati din cauza unui incendiu care a parjolit deja 185.000 de hectare de teren."Este groaznic, este dezolant sa mergi cu masina prin aceasta regiune. Ne simtim izolati din cauza drumurilor inchise. Rudele nu pot veni in vizita", a explicat Corey Cartes, un rezident al acestui oras cu circa 4.000 de locuitori.Cartes a primit ordinul de evacuare in urma cu doua zile, dar a decis sa ramana pentru a incerca sa-si protejeze proprietatea. Incendiul s-a extins destul de mult incat a parjolit aproape in totalitate gardul care imprejmuieste proprietatea."Toata lumea isi ofera ajutorul, dar nu putem face nimic, doar sa ne tinem departe de pericol si sa speram ca pompierii isi vor putea face datoria", a mai spus acesta.Incendiile din Australiain diferite regiuni in ultimele luni,si au distrus peste 800 de locuinte.Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Australia cu privire la decretarea starii de urgenta in statul New South Wales, pana la data de 26 decembrie 2019, ca urmare a daunelor semnificative provocate de incendiile de vegetatie in zona metropolitana Sydney, Illawarra, Southern Ranges, Muntii Albastri si Central Ranges.Potrivit unui comunicat al MAE, parti din Great Western Highway si Hume Highway sunt inchise circulatiei rutiere, iar serviciul de transport feroviar este suspendat intre Sydney si zonele afectate.De asemenea, alerte pentru conditii extreme de producere a incendiilor sunt in vigoare pentru teritoriul capitalei Canberra, Queensland, Australia de Sud si statul Victoria.Autoritatile locale au emis un apel national de anulare a oricarei deplasari care nu este strict necesara in zonele afectate.Cetatenii romani care se afla in Australia sau care planuiesc sa viziteze aceasta tara sunt sfatuiti sa se informeze inainte de orice deplasare, sa descarce si sa utilizeze aplicatiile puse la dispozitie de guvernele locale (Fires near me NSW, VicEmergency) si sa ia in considerare riscurile la care se pot supune inainte de a calatori intr-o zona afectata de incendii.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Consulatului General al Romaniei la Sydney: +61 (2) 92993764 (competenta pentru statele New South Wales, Queensland si Northern Territory), precum si ale Biroului Consular Melbourne: +61 (3) 99783804; +61 (3) 99783806 (competenta pentru statul Victoria, Tasmania, Australia de Sud si Australia de Vest), apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al Consulatului General al Romaniei la Sydney: +61401558844, respectiv al Biroului Consular Melbourne: +61410599155.