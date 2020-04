Criza Covid-19 in Australia: Nu sunt bani si pentru muncitorii straini. Daca si-au pierdut locurile de munca, ar trebui sa plece acasa

Ziare.

"Daca nu mai au de lucru, se pot intoarce in tarile lor de origine, este si aceasta o optiune pentru ei", a apreciat Frydenberg in cadrul programului matinal Insiders, de la postul national ABC. Acesta a fost raspunsul lui Frydenberg atunci cand a fost intrebat daca guvernul va extinde si la muncitorii straini programul in valoare de 130 de miliarde de dolari australieni (65 de miliarde de dolari americani), prin care sunt subventionati angajatorii pentru a-si putea pastra lucratorii in timpul suspendarii activitatii economice.Frydenberg a declarat ca, pentru guvern, cheltuirea unei sume totale de 320 de miliarde de dolari australieni (203 miliarde de dolari americani) pentru pastrarea locurilor de munca si pentru ajutorarea celor care au devenit someri reprezinta o lovitura semnificativa pentru bugetul public si ca "undeva a trebuit sa fie trasa o linie".Oficialitatea australiana nu a stiut sa spuna cum ar putea muncitorii straini sa ajunga in tarile lor, in contextul in care abia daca mai zboara vreun avion.El a avertizat ca somajul va creste semnificativ, iar economia va scadea sever ca rezultat al crizei COVID-19. "Va exista o mare gaura in economia globala, nu exista nicio indoiala in aceasta privinta", a spus el.