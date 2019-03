Cum i-a salvat telefonul mobil viata unui barbat atacat cu sageti (Foto)

Ziare.

Incidentul s-a petrecut in fata casei victimei, cand un barbat pe care il cunostea si avea asupra lui un arc si o sageata a inceput sa faca scandal, scrie BBC Victima si-a scos telefonul pentru a-l fotografia pe individ, insa in scurt timp dispozitivul s-a transformat in scut, caci agresorul a tras cu arcul.Politistii au spus ca sageata a strapuns telefonul victimei, insa in momentul impactului l-a zgariat si pe australian. Totusi, este un caz fericit caci barbatul a scapat doar cu o zgarietura mica pe fata, care nu a necesitat ingrijiri medicale.Atacatorul, in varsta de 39 de ani, a fost arestat ulterior, la fata locului.Totul s-a petrecut in orasul Nimbin din statul australian New South Wales, la 180 km sud de Brisbane.Cei doi barbati se cunosteau, potrivit politiei, insa nu se cunosc prea multe detalii momentan.Agresorul a fost acuzat de acte de violenta si distrugerea proprietatii si va fi dus in fata unei instante luna viitoare.A.D.