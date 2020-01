Descoperire arheologica de exceptie in urma incendiilor din Australia (Video)

Ziare.

Peisajul cultural Budj Bim din Australia, compus din canale, baraje si stavilare de apa construite din roci vulcanice, este unul dintre cel mai extins si mai vechi sistem de acvacultura, potrivit UNESCO.Chiar daca sistemul de acvacultura era cunoscut arheologiilor, fiind adaugat in luna iulie a anului trecut pe lista patrimoniul UNESCO, noi sectiuni au fost descoperite, dupa incendiile de vegetatie din decembrie 2019.Reprezentantul Gunditjmara, Denis Rose, manager de proiect la organizatia non-profit Gunditj Mirring Traditional Owners Aboriginal Corporation a spus, pentru CNN, ca"Cand ne-am reintors in zona, am descoperit un canal acoperit de iarna si alte vegetatii. Aveam aproximativ 25 de metri lungime, ceea ce este o dimensiune considerabila", a explicat Rose.El a adaugat ca noi structuri care par a fi canale de apa si elesteuri pot fi acum observate pe terenul ars.Potrivit site-ului organizatiei neguvernamentale Gunditj Mirring Traditional Owners Aboriginal Corporation, sistemul de acvacultura a fost construit de populatia indigena din roci provenite de la un vulcan din zona care in prezent este inactiv.Conform UNESCO,Focul din apropierea parcului national a fost provocat de o lovitura de trasnet, la finalul lunii decembrie a anului trecut, care apoi s-a extins pe o suprafata de circa 790 de hectare, a spus Mark Mellington de la Departamentul de Combatere a Incendiilor de Padure din Victoria.Pentru a proteja patrimoniul, pompierii au colaborat cu localnicii ca sa identifice situri culturale importante si combatut focul prin "tehnici cu impact redus", nu cu utilaje grele, a explicat Mellington.Tribul Gunditjmara este doar unul din cele care a locuit in regiunile sudice, ceea ce acum este statul Victoria, potrivit guvernului.Denis Rose a spus ca se simte usurat ca incendiile nu au distrus atat de mult regiunea, asa cum s-a intamplat in alte parti ale Australiei. El spera ca va fi o oportunitate de a explora sistemele antice de acvacultura."In saptamanile urmatoare, speram sa putem face o inspectie amanuntita a patrimoniului cultural pentru a verifica locurile care nu au fost anterior inregistrate. Este important pentru ca o ofera o imagine a bogatiei culturale a poporului indigen", a conchis Rose.