Dezastrul continua in Australia: Orase intregi evacuate din cauza incendiilor, intervine si armata

Ziare.

com

In afara supermarketurilor si a benzinariilor din apropierea zonelor ce prezinta un grad ridicat de pericol s-au format cozi lungi, atat locuitorii cat si turistii dorind sa se aprovizioneze pentru a se refugia in adaposturi subterane sau pentru a fugi. Multe magazine si benzinarii erau deja golite, transmite joi Reuters.Principalele drumuri au fost inchise din cauza riscurilor de incendiu, lasand soferilor doar cateva rute de scapare, ceea ce a provocat mari blocaje in trafic.Peste 50.000 de oameni au ramas fara curent electric si unele orase nu au avut acces la apa potabila, dupa ce incendiile catastrofale s-au raspandit in regiune pe 31 decembrie, insangerand cerul si distrugand orase.Autoritatile au cerut parasirea in masa a mai multor orase de pe coasta de sud-est a Australiei, o zona extrem de populara in actualul sezon al vacantei de vara, avertizand ca prognoza pentru sfarsitul saptamanii prevede continuarea incendiilor.Incendii uriase mistuiesc de saptamani intregi Australia, noi focare aparand aproape zilnic din cauza temperaturii ridicate si a vantului, dupa o perioada de trei ani de seceta.Alimentate de temperaturi inalte si de vanturi puternice, peste 200 de incendii se inregistreaza in prezent in statele New South Wales si Victoria din sud-estul Australiei, amenintand sa afecteze mai multe orase.Incepand de luni, sapte persoane si-au pierdut viata in statul New South Wales, inclusiv un pompier voluntar, iar o persoana este, in continuare, data disparuta.Numarul deceselor inregistrat in New South Wales de la inceputul incendiilor a crescut la 15.De asemenea, in aceasta saptamana o persoana si-a pierdut viata din cauza flacarilor in statul Victoria.Cinci elicoptere militare si doua nave se indreapta spre coasta de sud pentru a veni in sprijinul pompierilor, aducand provizii precum apa si motorina, dar si pentru a evacua persoane, a anuntat Forta de aparare australiana.O nava se indreapta spre orasul de coasta Mallacoota din statul Victoria, unde in jur de 4.000 de oameni sunt blocati pe plaja din ajunul Anului Nou, de unde au urmarit cum o mare parte a orasului a fost distrusa.Echipa de salvare a marinei include 1.6 tone de apa si paramedici.Sambata, temperaturile sunt prognozate sa depaseasca 40 de grade Celsius de-a lungul coastei de sud, ceea ce creste probabilitatea aparitiei de noi focare.Incendiile din acest sezon au distrus deja aproape 1.300 de case in aceasta regiune, 381 de locuinte de pe coasta de sud fiind mistuite numai in aceasta saptamana.Producerea de incendii in Australia este normala vara, dar cele de acum sunt printre cele mai grave din istoria inregistrarii acestora, punand presiune asupra politicilor privind schimbarile climatice ale premierului conservator Scott Morrison.