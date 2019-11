Incendii de vegetatie in Australia, soldate cu morti si 150 de case distruse

Ziare.

Trupul carbonizat al unui barbat a fost gasit intr-o masina, iar o femeie a decedat, desi medicii au incercat sa o salveze mai multe ore, au anuntat serviciile de interventie din New South Wales.Mai multe persoane au fost date disparute, iar alte 30 sunt ranite, majoritatea fiind pompieri.Vantul si temperaturile ridicate de pana la 35 de grade au determinat amplificarea fenomenului in zonele afectate deja de seceta.Autoritatile au mobilizat in zonele afectate mai bine de 1.300 de pompieri.