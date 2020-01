Evacuari masive in Australia, unde incendiile par de nestavilit, iar temperaturile au ajuns la valori record

Ziare.

Temperaturile au depasit sambata 40 de grade Celsius, iar vanturile puternice au alimentat sute de incendii, cele mai multe scapate de sub control. Metropola Sydney s-a confruntat cu temperaturi record, 48,9 grade Celsius fiind inregistrate in suburbia vestica Penrith.Prognozele indica vanturi puternice si temperaturi ridicate pana seara, a declarat seful pompierilor din New South Wales, Shane Fitzsimmons.Cel mai populat oras al Australiei, cu peste cinci milioane de locuitori in zona metropolitana, Sydney se confrunta cu intreruperi de energie electrica dupa distrugerea de catre incendii a doua statii electrice. In acest context, autoritatile au solicitat rezidentilor sa reduca consumul de electricitate.La Canberra, temperaturile au atins 44 de grade de grade Celsius, o valoare fara precedent, potrivit unui purtator de cuvant al serviciilor meteorologice australiene, care au avertizat totodata ca in cele doua orase temperaturile ar putea continua sa creasca.Mai multe mesaje de avertizare au fost emise sambata in toata tara, unul dintre acestea referindu-se la un incendiu la sud-vest de Sydney care ar putea ajunge la periferia orasului.Starea de urgenta a fost declarata in sud-estul Australiei, cea mai populata regiune a tarii, iar vineri autoritatile au emis un ordin de evacuare pentru peste 100.000 de persoane din trei state australiene.Premierul australian Scott Morrison, criticat pentru raspunsul autoritatilor la aceasta criza, a anuntat sambata mobilizarea a 3.000 de militari rezervisti pentru a face fata incendiilor de vegetatie care devasteaza in prezent tara.