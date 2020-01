Fotografia zilei: Un pusti cu suseta in gura, decorat in onoarea tatalui sau

Ziare.

Micul Harvey Keaton a stat cuminte, cu suseta in gura, in timp ce comandantul ii prindea la camasa decoratia, relateaza Reuters Tatal lui Harvey, Geoffrey (32 de ani), a fost unul dintre cei trei pompieri care si-au pierdut viata in timpul incendiilor din ultimele trei saptamani. El se afla intr-un camion peste care s-a prabusit un copac in flacari, informeaza sursa citata.Zeci de pompieri au format o garda de onoare si au salutat in timpul ceremoniei derulate la cimitirul din Sydney. "" statea scris pe o cana asezata pe capacul sicriului, in timp ce pe un ecran lateral era proiectata imaginea pompierului erou cu fiul sau in brate.La ceremonia funerara a participat si premierul australian, Scott Morrison, criticat pentru reactiile sale fata de lupta pompierilor cu incendiile devastatoare.C.B.