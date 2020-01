Fumul de la incendiile australiene a ajuns pana in Brazilia

IMAGEM | Fim de tarde hoje em Punta del Este, no Uruguai, com presenca de fumaca dos incendios da Australia na atmosfera. As fotos sao de @emekavoces. pic.twitter.com/Ei945vpW7h - MetSul.com (@metsul) January 8, 2020

IMAGEM | Fim de tarde com presenca de fumaca em suspensao na atmosfera em Livramento, na fronteira com o Uruguai. A foto e de Fabian Ribeiro. pic.twitter.com/X4nUFwxsYM - MetSul.com (@metsul) January 7, 2020

Prezentand fotografii obtinute din satelit, institutul a precizat ca fumul de la incendiile australiene a ajuns pana in statul brazilian Rio Grande do Sul, transmite AFP.Serviciul privat de meteorologie MetSul a anuntat printr-o postare pe Twitter ca fumul australian a ajuns pana la Porto Alegre, capitala statului Rio Grande do Sul, adaugand totodata ca prezenta acestor particule in aerul respirat este "imperceptibila".Fumul de la incendiile devastatoare de vegetatie care afecteaza Australia de mai multe saptamani a ajuns pana in Chile si Argentina, parcurgand peste 12.000 de kilometri peste Oceanul Pacific, conform unui anunt facut luni de serviciile meteorologice din cele doua tari.Norul de fum de origine australiana se afla la 6.000 de metri altitudine si nu este preconizata manifestarea niciunui fenomen meteorologic care ar putea sa-l faca sa coboare spre sol, conform unui reprezentant al Institutului meteorologic chilian.