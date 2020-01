Greta Thunberg critica lipsa de "actiune politica" a Guvernului australian in problema incendiilor: Acest lucru trebuie sa se schimbe acum

Mesajul Gretei Thunberg

"Fumul a acoperit ghetarii din indepartata Noua Zeelanda, provocand incalzirea si topirea lor mai rapida. Si totusi. Nimic nu a determinat vreo actiune politica. Pentru ca nici acum nu reusim sa facem legatura dintre criza climatului si evenimentele meteorologice extreme in crestere si dezastrele naturale precum incendile din Australia," scrie Greta Thunberg, pe Facebook.Adolescenta de 17 ani, care are 2,9 milioane de fani pe Facebook, a scris duminica un mesaj de critic la adresa Guvernului australian."Australia este in flacari. Iar vara acolo abia a inceput. 2019 a fost un an al recordurilor in ceea ce priveste temperaturile si nivelul de uscaciune. Astazi, temperatura in Sydney a fost de 48,9 grade Celsius.Se estimeaza ca au murit 500 de milioane (!!) de animale in urma incendiilor de vegetatie. Peste 20 de oameni au murit si mii de case au ars complet. Incendiile au generat 2/3 din emisiile nationale anuale de dioxid de carbon, potrivit Sydney Morning Herald.Fumul a acoperit ghetarii din indepartata Noua Zeelanda, provocand incalzirea si topirea lor mai rapida. Si totusi. Nimic nu a determinat vreo actiune politica. Pentru ca nici acum nu reusim sa facem legatura dintre criza climatului si evenimentele meteorologice extreme in crestere si dezastrele naturale precum #AustraliaFires).Acest lucru trebuie sa se schimbe. Si trebuie sa se schimbe acum", scrie Greta Thunberg.Aceasta si-a incheiat mesajul spunand ca este alaturi de australieni si de cei safectati de incendiile de vegetatie.Dupa 12 ore de la publicarea postarii, mesajul Gretei Thunberg a strans 61.000 de "aprecieri", a fost distribuit de 11.000 de ori si a generat peste 3.800 de comentarii.